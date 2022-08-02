التوقيع الامس على عقد بناء مقر السفارة الاسرائيلية

بناء السفارة الإسرائيلية “الدائمة” في الرباط ..مهندس مغربي والشركة كذلك

2022-08-02 / 12:08
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، الثلاثاء، إنه تم توقيع عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في الرباط.

وغرد غوفرين في تويتر قائلا: “سعيد جدا بمشاركتكم هذه الصورة، التي تشهد إحدى اللحظات التاريخية التي عشتها مع فريق عملي، حيث تم التوقيع أمس (الإثنين) على عقد بناء مقر السفارة الإسرائيلية الدائمة في المغرب”.

وأضاف: “‏توقيع العقد تم مع مهندسين وشركة بناء مغربية”

وأردف غوفرين: “بهذا سنبدأ بإذن الله عهدا جديدا، نرسخ فيه علاقاتنا المتميزة بالمغرب”.

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