أسر مغربية تلجأ للقروض البنكية لتزجية عطلة الصيف

2022-08-02 / 12:23
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في ظل الأزمة الخانقة التي تمر منها فئات واسعة من المجتمع المغربي بسبب تداعيات جائحة كورونا و ما خلفته من أضرار اجتماعية و اقتصادية، لجأت العديد من الأسر للاقتراض لتزجية عطلة الصيف.

و استغلت المؤسسات البنكية مناسبة الصيف للترويج لعروض قروض خاصة بالعطلة المدرسية من خلال منح قروض مالية للأسر المغربية مقابل فوائد تختلف من مؤسسة لأخرى.

و ساهمت الحرارة المرتفعة خاصة بالمدن الداخلية في إقبال عدد من الأسر على قروض الصيف للبحث عن وجهات ساحلية و التي أضحت الوجهة الأولى لغالبية المغاربة هاته الأيام.

هذا و سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معدل نمو بلغ 3،9 في المئة خلال الشهر الماضي تزامنا مع بداية العطلة الصيفية حسب الإحصائيات النقدية لبنك المغرب.

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تعليق واحد

  1. تتطلب الإجازة الصيفية مصاريف تثقل كاهل الميزانية الشهرية المنهكة مسبقا لذى يضطر البعض للقروض كحل أخير لسد العجز المالي لتمكن من سد متطلبات الحياة

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