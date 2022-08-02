أسر مغربية تلجأ للقروض البنكية لتزجية عطلة الصيف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في ظل الأزمة الخانقة التي تمر منها فئات واسعة من المجتمع المغربي بسبب تداعيات جائحة كورونا و ما خلفته من أضرار اجتماعية و اقتصادية، لجأت العديد من الأسر للاقتراض لتزجية عطلة الصيف.
و استغلت المؤسسات البنكية مناسبة الصيف للترويج لعروض قروض خاصة بالعطلة المدرسية من خلال منح قروض مالية للأسر المغربية مقابل فوائد تختلف من مؤسسة لأخرى.
و ساهمت الحرارة المرتفعة خاصة بالمدن الداخلية في إقبال عدد من الأسر على قروض الصيف للبحث عن وجهات ساحلية و التي أضحت الوجهة الأولى لغالبية المغاربة هاته الأيام.
هذا و سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي معدل نمو بلغ 3،9 في المئة خلال الشهر الماضي تزامنا مع بداية العطلة الصيفية حسب الإحصائيات النقدية لبنك المغرب.
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