إسبانيا تفرض قيودا على تشغيل التكييف والإضاءة لتوفير الطاقة

2022-08-02 / 11:49
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هبة بريس _ وكالات

أقرت الحكومة الإسبانية الاثنين إجراءات تحدد درجات الحرارة التي ينبغي اعتمادها في أنظمة تكييف الهواء وتسخينه داخل المتاجر والمواقع الثقافية ووسائل النقل، في أعقاب خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تهدف إلى الحد من واردات الغاز الروسي.

وأعلنت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا على هامش جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أن المكيفات داخل الأماكن المذكورة “ينبغي أن تثبت على 19 درجة مئوية كحد أقصى في الشتاء و27 درجة حدا أدنى خلال الصيف”.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستطبق “في الأماكن التجارية والثقافية وداخل المستودعات الكبيرة (…) ومنشآت وسائل النقل كالمطارات والمحطات”.

وينبغي كذلك إطفاء أضواء واجهات المتاجر وتلك الخاصة بالمراكز الرسمية عندما لا تكون هذه المباني قيد الاستخدام.

وستفرض التدابير التي تشكل جزءا من خطة لتوفير الطاقة في غضون أسبوع.

كذلك، تلزم حزمة الإجراءات المباني المكيفة التي تستقبل الزبائن إغلاق أبوابها لتجنب هدر الحرارة، والتأكد من حالة منشآتها الحرارية إن لم تقم بهذا التدبير منذ يناير 2021

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تعليق واحد

  1. “ينبغي أن تثبت على 19 درجة مئوية كحد أقصى في الشتاء و27 درجة حدا أدنى خلال الصيف” ؟؟؟؟؟؟!!!!!!

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