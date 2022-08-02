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درك الجديدة يحجز 50 رزمة من الحشيش على الطريق السيار الدارالبيضاء–آسفي

2022-08-02 / 11:30
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أحمد مصباح – الجديدة

إثر “تدخل نوعي مشترك”، أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، عملية تهريب كمية ضخمة من المخدرات، كانت قادمة على متن سيارة من الحجم الكبير، من منطقة الشمال، إلى جنوب المغرب.

وفي التفاصيل، مكنت معلومات دقيقة، وعملية مراقبة وتعقب محكمة، كوكبة الدراجات النارية بالجديدة، بتنسيق مع الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لسرية الجديدة، من ضبط سيارة من نوع “فورد” مخصصة لنقل البضائع، حوالي الساعة العاشرة من ليلة أمس الاثنين،على الطريق السيار، الرابط بين الدارالبيضاء وآسفي، وتحديدا عند المقطع الطرقي ما بين “الجرف الأصفر”، وسيدي إسماعيل، بتراب إقليم الجديدة، وكانت محملة بأزيد من 50 رزمة من الحشيش، وفي طريقها اتجاه مدينة آسفي.

هذا، وقد تمكن مهربو “السموم” من مغادرة المركبة، بعد أن اصطدمت بسيارة أخرى كانت تسير في نفس الاتجاه، ومن الهروب تحت جنح جنح الظلام، عبر الأراض الخلاء والحقول المجاورة للطريق السيار.

وتندرج بالمناسبة هذه “العملية النوعية المشتركة”، في إطار الحملات التي تشنها مختلف المصالح المعبأة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وتكثيف دوريات ونقاط المراقبة الطرقية، على المحاور والطرقات الرئيسية والجهوية والإقليمية والثانوية، المؤدية إلى مدينة الجديدة، سيما في فصل الصيف، الذي يعرف تنظيم مهرجانات ومواسم (موسم مولاي عبد الله أمغار..)، وتنقل وتوافد الزوار والسياح على الجديدة، من داخل وخارج أرض الوطن.

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