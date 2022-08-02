“طارق الودغيري” …وجه سياسي شاب مشرف للأحرار بفاس

هبة بريس – فاس

يحتاج العمل السياسي بالمغرب إلى وجوه سياسية شابة هدفها وهمها الوحيد خدمة المواطنين ومصالحهم المكفولة دستوريًا، لا ابتزازهم ومحاولة الاسترزاق منهم ومن أصواتهم التي منحوها لأجلهم صناديق الاقتراع.

مناسبة هذا الاستهلال، الجهود التي يقوم بها الشاب طارق الودغيري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس مكناس ونائب رئيس مجلس عمالة فاس، من أعمال خيرية واجتماعية والتي كان لها صدى متميز بالنسبة لساكنة مقاطعة المرينيين بفاس.

طارق الودغيري من بين الوجوه الشابة والمثقفة بمدينة فاس التي ولجت غمار السياسية شهر شتنبر 2021، من أجل خدمة الوطن والمواطنين، والانصات لهموهم ومشاكلهم وحلها وفق دولة المؤسسات التي ما فتئ الملك محمد السادس يسهر ويحرص على صونها.

غير أن هذه الوجوه والكفاءات السياسية الشابة لطالما تجد في طريقها عراقيل غير مفهومة وغريبة جداً، من جهات مجهولة، التي تشرعن بعض الوسائل الدنيئة التي أكل عليها الضهر وشرب لمهاجمة “بروفيلات” من هذا النوع، في حين يجب على المنسقين الجهويين والاقليميين حمايتها ومساعدتها طبقا لتعليمات رئيس الحزب عزيز أخنوش.

ويشار أن طارق الودغيري نظاراتي ورجل أعمال يملك عدد من المحلات الخاصة بتقويم البصر وتصحيحه، ويرأس جمعية العيون المفتوحة، التي تم تأسيسها سنة 2006، وتعتبر من بين أبرز جمعيات العمل التطوعي بالمغرب، نظرا للأنشطة المتعددة التي تسهر على تنظيمها منذ سنوات عديدة خصوصاً في المجال الشبه طبي التي استفاد منها الفقراء والمحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة.

وقامت الجمعية وتقوم بأنشطة إجتماعية، لفائدة دار المسنين ونزلاء الخيرات، ومنطقة المرينين حيث استفاد ما يقرب عن 8000 شخص، من أنشطة تهم قياس النظر وتصحيح البصر وتوزيع النظارات على المستفيدين والفحص بالصدى والطب العام وطب الأطفال وطب العظام و المفاصيل وقياس نسبة السكر في الدم وقياس نبضات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم وتحاليل حول داء الكلي، وعمليات ختان وتوزيع فطور جماعي مع عمله على جلب مستثمرين لمدينة فاس.

هذا وسبق أن أكد رئيس الجمعية، طارق الودغيري خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن الهدف من هذه الأنشطة الإجتماعية هو مساعدة الفقراء والمستضعفين والأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا بمسقط رأسه مدينة فاس، مشيراً أنه بذل جهداً كبيراً منذ سنوات من أجل إنجاح جميع الأنشطة التي تم تنظيمها، وأن هذا الجهد تضاعف منذ دخوله غمار السياسة.

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