الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية .. ارتفاع عدد القتلى إلى ‭37‬

هبة بريس _ وكالات

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، أمس الاثنين، أن ما لا يقل عن 37 شخصا، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وحذر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.

وتحقق بشير من سبع وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه عن 30 حالة وفاة مؤكدة في صباح الاثنين، مؤكدا أنه يتوقع زيادة عدد القتلى.

وواصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.

وأعلن بشير، الخميس الماضي، حالة الطوارئ في الولاية، ووصف الكارثة بأنها “واحدة من أسوأ وأخطر الفيضانات” في تاريخ كنتاكي.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نهاية الأسبوع المنصرم، أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.

وتعتبر هذه الفيضانات ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في دجنبر

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