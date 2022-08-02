الصورة تعبيرية

الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية .. ارتفاع عدد القتلى إلى ‭37‬

2022-08-02 / 10:09
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هبة بريس _ وكالات

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، أمس الاثنين، أن ما لا يقل عن 37 شخصا، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وحذر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.

وتحقق بشير من سبع وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه عن 30 حالة وفاة مؤكدة في صباح الاثنين، مؤكدا أنه يتوقع زيادة عدد القتلى.

وواصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.

وأعلن بشير، الخميس الماضي، حالة الطوارئ في الولاية، ووصف الكارثة بأنها “واحدة من أسوأ وأخطر الفيضانات” في تاريخ كنتاكي.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نهاية الأسبوع المنصرم، أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.

وتعتبر هذه الفيضانات ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في دجنبر

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‫20 تعليقات

  1. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون..

  3. عندما يأمر الله المحيطات والبحار وتتفجر الأرض بالمياه هذا جند الله وقتها لن يبقى على الارض لا حياة ولا عمران ولا بشرية ولا حيوانات ..

  6. دول استعمارية فاشيه وعنصرية استحلو دماء الشعب السوري والعراق ولبنان وفلسطين هاانتم اشربو من نفس الكاس..

  7. هذا امر الله في الأقدار أقدار الله الخسارة تتبعها الخسارة لله الأمر من قبل ومن بعد لا اله الا الله ..

  8. غضب الله أما الطبيعة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا
    قال الله تعالى:” أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون “

  9. اللهم أهلك الظالمين المجرمين الذين عتو في البلاد والعباد وقتلة المسلمين يا رب العالمين..

  10. غضب الله وقوته اكبر من اي شيء ولنصركم ولو بعد حين قوة الله تعالى اكبر من اي شيء في الارض ..

  12. كما تدين تدان مثل مفعلوا بالشعوب العربية موجود الاقوى وهو الخالق الله سبحانه وتعالى..

  13. تعازينا الحارة للشعب الأمريكي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..

  14. اللهم اقتلهم ولا ترحم منهم احدا انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك يا الله..

  16. اللهم ارنا بطشك فيهم اللهم ارنا قوتك فيهم يا جبار السموات والارض اللهم احصهم ولا تترك فيهم احدا..

  17. اللهم دمرهم وانتقم منهم شر انتقام واشف غليل صدورنا منهم .وارنا بهم عجائب قدرتك…

  18. هذه أمريكا التي تتحدى العالم لا تعلم أن قدرة الله العلي العظيم فوق قدرتها.

  19. اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب العالمين..

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