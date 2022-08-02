الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية .. ارتفاع عدد القتلى إلى 37
أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بشير، أمس الاثنين، أن ما لا يقل عن 37 شخصا، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية، وحذر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.
وتحقق بشير من سبع وفيات إضافية في تحديث ظهر بعد إعلانه عن 30 حالة وفاة مؤكدة في صباح الاثنين، مؤكدا أنه يتوقع زيادة عدد القتلى.
وواصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين.
وأعلن بشير، الخميس الماضي، حالة الطوارئ في الولاية، ووصف الكارثة بأنها “واحدة من أسوأ وأخطر الفيضانات” في تاريخ كنتاكي.
من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نهاية الأسبوع المنصرم، أن كنتاكي تتعرض لكارثة كبيرة، الأمر الذي سمح بتخصيص تمويل اتحادي للولاية.
وتعتبر هذه الفيضانات ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في سبعة أشهر وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في دجنبر
20 تعليقات
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون..
اللهم ارفع بطشك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ..
عندما يأمر الله المحيطات والبحار وتتفجر الأرض بالمياه هذا جند الله وقتها لن يبقى على الارض لا حياة ولا عمران ولا بشرية ولا حيوانات ..
اللهم انصر الإسلام واهد به الناس ودمر أعداءك وأعداء الإسلام تدميرا..
ذوقو بما صنعتم في العراق وفلسطين والعالم ان الله قادر على كل شئ ..
دول استعمارية فاشيه وعنصرية استحلو دماء الشعب السوري والعراق ولبنان وفلسطين هاانتم اشربو من نفس الكاس..
هذا امر الله في الأقدار أقدار الله الخسارة تتبعها الخسارة لله الأمر من قبل ومن بعد لا اله الا الله ..
غضب الله أما الطبيعة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا
قال الله تعالى:” أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون “
اللهم أهلك الظالمين المجرمين الذين عتو في البلاد والعباد وقتلة المسلمين يا رب العالمين..
غضب الله وقوته اكبر من اي شيء ولنصركم ولو بعد حين قوة الله تعالى اكبر من اي شيء في الارض ..
،ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم..
كما تدين تدان مثل مفعلوا بالشعوب العربية موجود الاقوى وهو الخالق الله سبحانه وتعالى..
تعازينا الحارة للشعب الأمريكي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
اللهم اقتلهم ولا ترحم منهم احدا انهم طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك يا الله..
هؤلاء اعداء الإسلام اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك إنهم لايعجزونك ..
اللهم ارنا بطشك فيهم اللهم ارنا قوتك فيهم يا جبار السموات والارض اللهم احصهم ولا تترك فيهم احدا..
اللهم دمرهم وانتقم منهم شر انتقام واشف غليل صدورنا منهم .وارنا بهم عجائب قدرتك…
هذه أمريكا التي تتحدى العالم لا تعلم أن قدرة الله العلي العظيم فوق قدرتها.
اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار يارب العالمين..
اللهم عليك بأمريكا كما دمرت العرب والمسلمين واذقهم من العذاب ..