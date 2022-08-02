ايمن الضواهري

طالبان” تندد بالهجوم الأمريكي على كابول وتتجاهل مقتل الظواهري

2022-08-02 / 10:01
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هبة بريس _ وكالات

ندد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بالهجوم الأمريكي على العاصمة كابول، دون أن يتطرق في تغريدته إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، قال مجاهد إن الهجوم الذي استهدف منزلاً في حي “شربور” بمركز كابول، صباح الأحد، نفّذ بطائرات مسيرة أمريكية.

وقال مجاهد إن الهجوم الأمريكي يعد انتهاكا للمبادئ الدولية ولاتفاقية الدوحة المبرمة عام 2020 بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي تنص على خروج القوات الأجنبية من أفغانستان

وكانت العاصمة الأفغانية، كابول، قد شهدت صباح الأحد، أصوات انفجارات في 3 نقاط مختلفة.

وفي بيان لها عقب الانفجارات، قالت وزارة الداخلية في حكومة طالبان، إن هجوما بالصواريخ استهدف منزلاً في حي “شربور” وسط كابول، دون وقوع ضحايا.

ونفت حينها صحة الأنباء المتعلقة بتنفيذ الهجوم عبر طائرات مسيرة.

ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في غارة أمريكية بأفغانستان.

وأوضح بايدن أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مشيرا إلى عدم إصابة أي أحد من عائلة الظواهري أو مدنيين آخرين في الغارة.

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