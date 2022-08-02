مطار تايوان الدولي يتلقى بلاغا عن قنابل

هبة بريس _ الرباط

تلقى مطار تايوان الدولي في تايبيه بلاغا بوجود عدة عبوات ناسفة زرعت فيه بهدف تعطيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، رغم أنها من المقرر أن تصل إلى مطار آخر.

وحسب وسائل إعلام صينية، فإنه جاء في نص البلاغ، الذي تلقاه المطار هذا الصباح قبيل وصول بيلوسي المحتمل إلى الجزيرة بساعات، أنه “لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار”.

وقامت إدارة المطار على الفور بإخطار جهاز أمن المطارات ووزارة النقل وهيئة الطيران المدني والشرطة، وبدأت وكالات إنفاذ القانون بالعمل على تحديد هوية المرسل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0