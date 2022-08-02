FILE PHOTO: Woman with smartphone is seen in front of displayed social media logos in this illustration taken, May 25, 2021. Picture taken May 25, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

السعودية.. ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل

2022-08-02 / 09:20
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، الاثنين، عن سلسلة ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن أي شخص يريد “تقديم المحتوى الإعلاني على مواقع التواصل الاجتماعي”، فهو يحتاج إلى ترخيص.

وقالت الهيئة إنها وفرت خدمة “موثوق”، التي “تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت أن “الترخيص يعتبر إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد”، وأشارت إلى أن هناك 6 شروط للحصول على رخصة موثوق.

وتشمل الشروط “الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي (…) وبالمحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري).

وللحصول على الرخصة يجب على المستخدم أن يتعهد بـ”تقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها الهيئة، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورا ودون اعتراض عند طلب الهيئة، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة”.

وفيما يخص غير السعوديين، فهناك شرط يشمل تعهد المستخدم بـ”عدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الهيئة والجهات ذات العلاقة”.

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