طقس الثلاثاء .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا الى محليا جد حار بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، الجنوب-الشرقي ، داخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

كما تتوقع المديرية تشكل كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل، فضلا عن سقوط قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

ومن المتوقع أيضا ملاحظة تناثر غبار محلي داخل الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ، ما بين 16 و20 درجة بمرتفعات الأطلس , ما بين 18 و23 درجة بالقرب من السواحل ، ما بين 26 و32 درجة بكل من تادلة ، الرحامنة، تانسيفت، داخل منطقة سوس، الشياظمة، الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 21 و26 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة .

أما درجات الحرارة،خلال النهار، فستعرف ارتفاعا بالجنوب، وستتغير بعض الشيء فيما تبقى من المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي وسيكون محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال المساء ما بين العيون والداخلة .

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