مسيرة أمريكية تقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة
هبة بريس - وكالات
نقلت “اسوشيد بريس ” أن أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة قُتل في ضربة جوية شنتها المخابرات الأميركية في أفغانستان .
وكان مسؤول أميركي رفيع قال إن الولايات المتحدة نفذت عملية “ناجحة” ضد “هدف هام لتنظيم القاعدة” في أفغانستان.
وقال المسؤول إنه “خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين”.
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المجموع 2 آراء
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22 تعليقات
مجرد تساؤل.
نصر أم إخفاق !!!؟؟؟
إعلان مقتل الظواهري اليوم الذي خصصت له أمريكا 25 مليون دولار “رشوة” لكل من يأتي بمعلومات عنه وقبله قتل بن لادن رحمهما الله وغفر لهما، هو إعلان إخفاق أمريكا وتذكير بهزيمتها في أفغانستان. كما أنه إعلان عن غطرسة أمريكا لانتهاكها سيادة أفغانستان.
أقول هذا الكلام، لأن الرجلين نجحا في تنظيم عملية 11/11/2001 في عقر دار أمريكا، وأعجازا مخابرات الحلف الأطلسي مجتمعة لسنوات، والأكيد أنه لم يتم القضاء عليهما إلا بخيانة.
جرد تساؤل.
نصر أم إخفاق !!!؟؟؟
إعلان مقتل الظواهري اليوم الذي خصصت له أمريكا 25 مليون دولار “رشوة” لكل من يأتي بمعلومات عنه وقبله قتل بن لادن رحمهما الله وغفر لهما، هو إعلان إخفاق أمريكا وتذكير بهزيمتها في أفغانستان. كما أنه إعلان عن غطرسة أمريكا لانتهاكها سيادة أفغانستان.
أقول هذا الكلام، لأن الرجلين نجحا في تنظيم عملية 11/11/2001 في عقر دار أمريكا، وأعجازا مخابرات الحلف الأطلسي مجتمعة لسنوات، والأكيد أنه لم يتم القضاء عليهما إلا بخيانة.