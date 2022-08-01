ايمن الضواهري

مسيرة أمريكية تقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

2022-08-01 / 22:58
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هبة بريس - وكالات

نقلت “اسوشيد بريس ” أن أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة قُتل في ضربة جوية شنتها المخابرات الأميركية في أفغانستان .

وكان مسؤول أميركي رفيع قال إن الولايات المتحدة نفذت عملية “ناجحة” ضد “هدف هام لتنظيم القاعدة” في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه “خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين”.

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‫20 تعليقات

  1. الاثنين هم عملاء المخابرات الأمريكية فلاداعي لاستحمار عقول الناس.

  2. لعبة شطرنج
    بلادن ثم البغدادي ثم الظواهري…
    سيظهر اسم جديد لتقوم الحرب و تباع الأسلحة ثم يغتال.. ثم يظهر اسم آخر..
    الحمد لله الذي سيجمع عنده الخلائق ليوم الحساب

  3. ما هي شرعية هذا القتل حيث أن الحق في الحياة هو ممنوح لكل أفراد المجتمع مهما كانت حالتهم.

  6. امريكا صنيعة القاعدة بامتياز لتشويه صورة الاسلام امام العالم وبتمويل سعودي وقطري ولكن الله تعالى يقول في معظم تنزيله«﴿ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ»

  7. السلاح الأمريكي يقتل المدنيين الأبرياء في اليمن والعراق وفلسطين وليبيا وسوريا امريكا صانعة الحروب..

  9. ايمن الظواهري رجل عمل بكل جهده من أجل رفع راية أمريكا ومحاربة روسيا الان دوره انتهى وتم التخلص منه..

  10. امريكا تصنع رجال تنظيم القاعدة وعندما تنتهي بهم المصلحة تقتلهم هي بنفسها لكي تعرف انا كل شيئ منهم واليهم..

  12. لستم الاقوياء والقوي هو الله عزوجل امريكا الكل اصبح مطلعا على مخططاتها الله يرحم جميع الشهداء.ان لله وانا اليه راجعون..

  13. اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك واجعله مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..

  14. مازالت أمريكا الارهابية تصنع الافلام بعد بن لادن جاء الظواهري ولم تستحي من مخططاتها العدائية اتجاه الاسلام والمسلمين..

  17. امريكا راعية الارهاب تحت اشراف السعودية وقطر ولكن الله يمهل ولا يهمل..

  18. اللهم عليك بأمريكا ومن معها فإنهم تجبروا وطغوا في ارضك دمرهم تدميرا ..

  20. لاحولا ولا قوة الا بالله أمريكا لماذا لم تستعرض عضلاتها مع الصين وروسيا..

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