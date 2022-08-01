مسيرة أمريكية تقتل أيمن الظاهري زعيم تنظيم القاعدة

هبة بريس - وكالات

نقلت “اسوشيد بريس ” أن أيمن الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة قُتل في ضربة جوية شنتها المخابرات الأميركية في أفغانستان .

وكان مسؤول أميركي رفيع قال إن الولايات المتحدة نفذت عملية “ناجحة” ضد “هدف هام لتنظيم القاعدة” في أفغانستان.

وقال المسؤول إنه “خلال نهاية الأسبوع، نفذت الولايات المتحدة وفي إطار مكافحة الإرهاب عملية ضد هدف هام لتنظيم القاعدة في أفغانستان. العملية كانت ناجحة ولم يسجل وقوع إصابات بين المدنيين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0