بنسعيد ولقجع يوقعان اتفاقية شراكة لتنظيم دوري “الطريق نحو كأس العالم”

2022-08-01 / 22:36
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هبة بريس - الرباط

وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اتفاقية شراكة لتنظيم دوري شبابي وطني يحمل اسم “الطريق نحو كأس العالم “.

وتم توقيع هشه الاتفاقية اليوم الاثنين بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، وتهدف إلى دعم المشاركة السادسة للمنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، وكذا المشاركة الأولى للمنتخب النسوي في نهائيات كأس العالم 2023 والمنظمة بأستراليا ونيوزيلاندا.

وسيكون مفتوحا أمام اللاعبين واللاعبات المتراوحة أعمارهم بين 18 و 29 سنة، بالوسطين القروي والحضري ويتكون كل فريق من 6 لاعبين أساسيين و ثلاثة لاعبين احتياط بالإضافة إلى مدرب ومسؤول إداري.

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