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بنك المغرب : 7372 ورقة بنكية مزورة خلال 2021 والظاهرة في منحى تنازلي

2022-08-01 / 21:58
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هبة بريس - متابعة

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2021 بلغ ما مجموعه 7.372 ورقة، أو ما يعادل 1,1 مليون درهم.

وأفاد تقرير بنك المغرب الذي قدمه والي بنك المغرب، عيد اللطيف الجواهري ، للملك محمد السادس يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، ان الاوراق المالية المزورة معظمها من فئة 200 درهم .

وسجل التقرير ذاته منحى تنازلي لظاهرة تزوير الاوراق المالية من 6.1 ورقة مزورة الى 3.3 ورقة من بين مليون ورقة مالية مابين سنتي 2017 و2021.

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