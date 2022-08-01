“عريضة” تضم آلاف التوقيعات تعارض تنظيم “مهرجان البيرة” بالمغرب
هبة بريس - متابعة
أطلق “نشطاء منتدى تعزيز الهوية” بموقع “فايسبوك” عريضة وقع عليها آلاف الأشخاص، يرفضون فيها المهرجان المزمع تنظيمه لتذوق البيرا بمنطقة بوسكورة بالمغرب في 10 أكتوبر القادم .
وأضاف أصحاب العريضة التي جمعت أزيد من 10 آلاف توقيع في الساعات الأولى من انطلاقها، أن هذا المهرجان “شنيع ومرفوض”.
واعتبروا أن :” غرفة الصناعة والتجارة الألمانية قررت تنظيم مهرجان لتذوق خمرة البيرا في بلادنا بلاد الإسلام بلاد إمارة المؤمنين، وذلك بمنطقة بوسكورة/الدار البيضاء، وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2022، وتتضمن فعالياته -حسب تصريح ذات الغرفة الألمانية- تقديم الأطباق الألمانية التقليدية، ومنها أطباق كثيرة تتضمن لحم الخنزير مع تذوق خمرة البيرا”.
وال
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6 تعليقات
لن أحرم ما أحل الله ولن أحل ما حرم الله
المغرب اصبح كدولة مسيحية اوروبية بدون حياء ، جميع الصيدليات و ضعوا الصليب الاخضر على ابوابهم و هذا لا تجده الا في دولة اوروبية مسيحية ، كيف ان ننسى اننا دولة مسلمة و نغير عقيدتنا على اهواء المسيحيين . فيقول شوي . لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم .
شرب البيرة ليس عيبا؛ مادامت الفنادق الفخمة توزعها وبترخيص؛ ومادامت النوادي والملاهي الليلية لها بيننا وجود؛ اذن شرب البيرة الالمانية ببوسكورة رافعة سياحية ستذر على الاقتصاد الوطني مداخيل هامة وستساهم في تشغيل العشرات من المعطلين؛ اذن لا داعي للتشويش*
فضيحة عالمية
لن أحلل ما حرم الله و لن أحرم ما حلله
ديننا وثقافتها لا يسمحان بتنظيم مهرجان مماثل لأن معروضاته تشمل منتجات محرمة