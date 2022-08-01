الشروع في تطبيق تبادل التذاكر بالبواخر الرابطة بين طنجة والجزيرة الخضراء

هبة بريس - مكتب طنجة

أفادت لجنة إدارية بميناء الجزيرة الخضراء، أن شركات النقل البحري العاملة بين طنجة والجزيرة الخضراء، شرعت صباح اليوم الاثنين في العمل باتفاق تبادل التذاكر .

وسيساهم هذا الاجراء في تسريع وتيرة العبور وتفادي الصفوف الطويلة من المسافرين المنتظرين.

وسيتمكن المسافرون بعد اقتناء أي تذكرة أن يسافروا على متن الباخرة التي تكون تستعد للخروج من الميناء، دون انتظار الباخرة صاحبة التذكرة الأصلية.

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