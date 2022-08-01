ترحيب دولي باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا

2022-08-01 / 20:01
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هبة بريس - وكالات

رحبت الحكومة الألمانية بمغادرة أول سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر اليوم الإثنين (الأول من أغسطس/آب 2022) في مؤتمر صحفي ببرلين: “هذه بارقة أمل في أزمة الغذاء المتصاعدة”، مؤكدا ضرورة مواصلة تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب وتمكين المزيد من السفن من الإبحار.

ووقعت أوكرانيا وروسيا في 22 تموز/يوليو الماضي اتفاقا تحت وساطة الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود . ويشهد تنفيذ الاتفاق تقدما تدريجيا حتى الآن، وذلك مع افتتاح مركز في إسطنبول الأسبوع الماضي لمراقبة تصدير الحبوب. ويضم ممثلين من أوكرانيا، وروسيا والأمم المتحدة وتركيا.

وأضاف بورغر: “في الوقت نفسه نعمل على قدم وساق لإنشاء طرق بديلة، لأن الأشهر القليلة الماضية أظهرت أنه سيكون من الإهمال الاعتماد الأعمى على تعهدات”، موضحا أن مبادرة المفوضية الأوروبية أدت بالفعل إلى زيادة هائلة في الصادرات عبر الطرق والسكك الحديدية إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه تم نقل حوالي 2,5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين عبر هذه الطرق، التي لم تكن موجودة قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

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