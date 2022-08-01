احباط عملية تهريب 1800 قرص طبي مخدر بمعبر باب سبتة

هبة بريس -

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بمعبر باب سبتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف مواطن إسباني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر جمركي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن المشتبه به، مواطن إسباني من أصول مغربية يبلغ من العمر 62 سنة، جرى توقيفه حينما كان بصدد الدخول إلى التراب الوطني.

وأضاف المصدر نفسه أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزته على 1800 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل 2 ملم”، مخبأة بإحكام داخل تجويف معد بلوحة قيادة السيارة.

وقد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ظروف وملابسات تهريب هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

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