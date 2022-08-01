ملفات حارقة تنتظر الدكتور عشيبات على رأس إدارة مستشفى سطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

يبدو أن الزيارات الماراطونية الأخيرة التي قام بها المدير الجهوي للصحة بجهة البيضاء “عبد المولى بولمعيزات” لأروقة مستشفى الحسن الثاني بسطات، رفقة مدير الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، (يبدو) أنها حققت الأفضل بعد تعيين الدكتور المصطفى عشيبات على رأس إدارة المركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الثاني بسطات الذي كان يعيش على وقع شبه فراغ إداري ساهم في خلق نوع من الفوضى والتسيب مما انعكس على خدمات هذا المرفق لصالح مصحات خاصة باتت تستقبل العشرات من المرضى يوميا…

ويعد الدكتور المصطفى عشيبات الذي عينه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، مديرا بالنيابة على رأس إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات خلفا للدكتور سعيد الخودي الذي أنهت الوزارة مهامه وشكرته بالمناسية على خدماته طيلة مدة إنابته، ( يعد اعشيبات) من الأطر المتميزة ذات الكفاءات العالية في التدبير الحديث المعقلن المبني على مؤشرات مضبوطة تراعي الرفع من جودة الخدمات، وهو ما ترجمه الرجل على أرض الواقع من خلال تقلده لمنصب مدير جهوي بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال.

الوافد الجديد المشهود له بالكفاءة والجرأة في اتخاذ القرارات ، سبق وأن شغل منصب المندوب الإقليمي لبني ملال،و مدير جهوي لقطاع الصحة بمراكش و آسفي، ومديرا جهويا على رأس اكبر مستشفيات جهة بني ملال خنيفرة.

الدكتور المصطفى عشيبات، الذي تم تعيينه على رأس إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات، يأمل كثيرون أن يكون فال خير على هذا المرفق الذي يعرف فوضى عارمة، كما أن قرار تعيينه أثلج صدور العديد من المهتمين بالشأن الصحي، وكذا مختلف الأطر الطبية والتمريضية من شرفاء المهنة الذين تضرروا كثيرا من حالة الفوضى والتسيب وتدني الخدمات.

في المقابل يعتبر الرجل من أبرز الكوادر الطبية والادارية، حيث تنتظره ملفات حارقة يعيش على وقعها مستشفى الحسن الثاني بسطات، منذ مدة طويلة ،في مقدمتها النقص الحاد على مستوى الموارد البشرية وسوء تدبيره من قبل المديرية الاقليمية للصحة، إلى جانب حالة الارتباك التي يعرفها المركب الجراحي الذي يعيش شبه شلل بفعل غياب أطباء التخدير والانعاش أحيانا، وغياب أطباء الاختصاص تارة أخرى، حيث منهم من يوجد في رخص مرضية، ومنهم من يرفض الالتحاق بالعمل، ومنهم من فضل العمل بالمصحات الخاصة، ليبقى ضحايا حوادث السير، والمرضى البسطاء الفقراء القادمين من مختلف المداشر والقرى النائية يئنون تحت وطأة المرض وشبح الموت ويصدرون صوب مصحات خاصة.

من الملفات الحارقة التي ستنتظر الوافد الجديد والتي تتطلب منه ثورة حقيقية لإعادة الهيبة لهذا المرفق الصحي، هي حالة الفوضى التي يعرفها قسم المستعجلات وباقي الاقسام، حيث هناك التلكؤ والتماطل وتصدير المرضى والجرحى صوب مصحات خاصة بدعوى عدم وجود طبيب المداومة المتخصص، أو بدعوى أن السكانير ” خاسر”، أو أن الطبيب والتقني المسؤول عنه غير موجود…

الوافد الجديد الذي لامحالة سيعمل جاهدا على إعادة الروح لهذا المستشفى، من خلال ضبط مداخله ومخارجه واعطاء تعليمات صارمة لحراس الأمن الخاص ومسؤولي النظافة على تطهير أروقته، وضبط التغيبات والتأخرات للعديد من الأطر الطبية والتمريضية والادارية…

كل ذلك، يتطلب دعما وتحفيزا لهذه الادارة الجديدة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، كما يبقى دور الوزارة الوصية على القطاع ومعها المديرية الجهوية والاقليمية وكافة الفعاليات السياسية والاعلامية والجمعوية والحقوقية، محوريا ورئيسيا في تقديم مختلف أشكال الدعم والتفاعل الايجابي…

ويذكر، أن مستشفى الحسن الثاني بسطات، ظل يعيش مدة طويلة على وقع المقعد الفارغ على رأس إدارته، بعد أن رفض كثيرون المشاركة في التباري لأسباب متعددة، من بينها عدم شغور السكن الوظيفي المخصص لمدير المستشفى، هذا السكن الذي اضطر المندوب الإقليمي للصحة لاستعماله كسكن وظيفي بسبب احتلال السكن المخصص له بمقر المديرية الاقليمية للصحة من قبل مندوب سابق على الرغم من ان ملف المطالبة بالإفراغ معروض على القضاء.

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