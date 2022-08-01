برنامج “فرصة” يشرع في تمويل المشاريع الأولى

هبة بريس -

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، بأن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي “فرصة” قد شرع في تمويل المشاريع الأولى، وذلك عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “منذ عدة أسابيع اتخذ برنامج (فرصة) نسقا متسارعا في مختلف أطوار الانتقاء والمواكبة، ما مكن من انعقاد أولى لجان التمويل نهاية شهر يوليوز “.

وأكد المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، انعقدت لجان التمويل في العديد من الجهات، ما مكنها من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة.

وسيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة، مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع، ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين.

وذكرت الوزارة بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.

فضلا عن ذلك، وبهدف دمج عدد كبير من المشاريع في البرنامج، تم تمديد الموعد النهائي لإتمام الطلبات غير المكتملة إلى فاتح غشت 2022.

وخلص البلاغ إلى أنه عند انقضاء هذا الأجل، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم إقصاء الطلبات غير المكتملة.

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