برنامج “فرصة” يشرع في تمويل المشاريع الأولى
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، بأن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي “فرصة” قد شرع في تمويل المشاريع الأولى، وذلك عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “منذ عدة أسابيع اتخذ برنامج (فرصة) نسقا متسارعا في مختلف أطوار الانتقاء والمواكبة، ما مكن من انعقاد أولى لجان التمويل نهاية شهر يوليوز “.
وأكد المصدر ذاته أنه بهذه المناسبة، انعقدت لجان التمويل في العديد من الجهات، ما مكنها من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة.
وسيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة، مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع، ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين.
وذكرت الوزارة بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022، مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع، وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.
فضلا عن ذلك، وبهدف دمج عدد كبير من المشاريع في البرنامج، تم تمديد الموعد النهائي لإتمام الطلبات غير المكتملة إلى فاتح غشت 2022.
وخلص البلاغ إلى أنه عند انقضاء هذا الأجل، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم إقصاء الطلبات غير المكتملة.
19 تعليقات
لا يميل للظالم إلا ظالم مثله وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض نتمنى توزيع عادل لهاته المبالغ المهمة من اجل دينامية الشباب وتحريم عجلة التنمية..
اللهم لاتحملنا ما لاطاقة لنا به وما من دابة في الأرض الا وعلى الله رزقها ..
اذا كان دورهم هو تشجيع الشباب بالانخراط فهذه فرصة لان هناك شباب حامل ةالمشاريع ينتظر الدعم المادي و المعنوي..
برنامج فرصة في اتجاه محاربة البطالة بحيث يستهدف خلق فرص اخى للشغل و محاربة البطالة بشتى انواعها..
هذا البرنامج سيوفر العديد من الفرص للشباب حاملي المشاريع ونتمنى تنزيل تلك المشاريع الى أرضية الواقع..
برنامج فرصة هو الفرصة التي ينتظرها العديد من الشباب اصحاب الافكار والتي ستكون نتائجها خلق فرص الشغل اخرى…
اللهم احفظ بلدنا وملكنا صاحب المبادرة الطيبة التي اطلقها للشباب العاطل عن العمل..
كل المشاريع في دولتنا فاشلة اي مشاريع مقاولتي ينتهي بالفشل وأصحابه في السجن..
نتمنى انخراط الشباب بكثافة وتقديم مشروعهم امام لجان المراقبة وان تبسط المساطر لكي يستفيد الكل ..
استراتيجية الدولة المتخلفة في اي قطاع هي عدم تكوين النخب الثقافية والاستفادة من خبرات هم..
احسن فرصة للشباب هي الإدماج المباشر عن طريق التسجيل وتقديم الطلبات والدول الى سوق الاقتصاد..
لن تكون هناك مشاريع ولن يكون حقوق دون ربط المسؤولية بمحاسبة المفسدين اولا..
في غياب المحاسبة ليست هناك حقوق وﻻ ديمقراطية ونتمنى التوزيع العادل لهاته المنح المقدمة من طرف جلالة الملك..
كفى من الضحك على الذقون هذا مجرد تبذير المال العام لتبرير السياسات الفاشلة للحكومات الفاشلة المتعاقبة على السلطة .حسبي الله ونعم الوكيل..
حكومة فاشلة بكل المقاييس حيث الكل في الكل يصب في مصلحة حكومة النفاق ..
برنامج فرصة رفض الالاف من الطلبات الترشيح لاسباب بسيطة واقصاء عدد كبير من المترشحين ..
برنامج فرصة جاء من اجل قتل حلم الولوج للوظيفة العمومية..
برنامج فرصة جاء لكسر حلم شباب الحامل للمشاريع الكبرى..
نتمنى برنامج فرصة ان يحقق حلم كل حامل مشروع ان يحقق حلمه..