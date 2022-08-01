لتعزيز التعاون الأمني ..المفتش العام للشرطة الاسرائيلية يزور المغرب

هبة بريس - الرباط

يزور المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، اليوم الاثنين ، المغرب في أول زيارة رسمية له الى المملكة والتي تستمر 5 أيام ، تروم تعزيز التعاون الميداني والاستخباراتي بين شرطة البلدين.

وقال ديفيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” “نواصل هذا الأسبوع الزيارات التاريخية، حيث نستقبل اليوم المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي في أول زيارة رسمية له إلى المغرب، والذي سوف يكون مرفوقا برئيس قسم العلاقات الخارجية ورئيس قسم المعلومات”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان “غادر المفوض العام لشرطة إسرائيل المفتش يعقوب شبتاي الاثنين في أول زيارة رسمية لمفوض شرطة إسرائيلي إلى المغرب”.

ووصف البيان الزيارة بأنها تاريخية وسيلتقي خلالها شبتاي كبار المسؤولين في الشرطة ووزارة الأمن الوطني في المغرب، كما سيزور عددا من منشآت الشرطة والأمن.

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