شفشاون ..مصرع عاملين إثر حادث انهيار أتربة

2022-08-01 / 18:36
0
هبة بريس - شفشاون

لقي شخصان مصرعهما وأصيبب آخران ، اليوم الاثنين إثر حادث انهيار أتربة في ورش لمد قنوات الماء الصالح للشرب بمركز باب تازة التابع ترابيا لإقليم شفشاون.

وبحسب مصادرنا ، فان العاملين كانا يشتغلان بورش لمد قنوات الماء الصالح للشرب قبل أن تنهار عليهما التربة في غفلة من باقي العمال، وهو ما أدى إلى وفاتهما فيما أصيب شخصان اخران بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي من اجل الوقوف على ملابسات الحادث المؤلم .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شخص يُنهي حياته بشربه ”الماء القاطع”بامزورن

شخص يُنهي حياته بشربه ”الماء القاطع”بامزورن

2022-07-31 / 21:44
Photo of اعتقال دركي بقرية با محمد احتجز واغتصب طفلة قاصر.

اعتقال دركي بقرية با محمد احتجز واغتصب طفلة قاصر.

2022-07-31 / 17:11
Photo of الدار البيضاء. بحث قضائي في وفاة موقوف في سيارة الشرطة

الدار البيضاء. بحث قضائي في وفاة موقوف في سيارة…

2022-07-31 / 13:49
Photo of ملاحقة شخص بعد الحرائق الضخمة التي أتت على “غابات الشمال “

ملاحقة شخص بعد الحرائق الضخمة التي أتت على “غابات…

2022-07-28 / 20:43
Photo of مأساة بسطات.. غرق 3 أشخاص بقنطرة بولعوان هربا من الحر

مأساة بسطات.. غرق 3 أشخاص بقنطرة بولعوان هربا من…

2022-07-28 / 16:55
Photo of تاونات: تحويط بؤر حريق غابة “خندق تسيانة”

تاونات: تحويط بؤر حريق غابة “خندق تسيانة”

2022-07-27 / 19:01
Photo of حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال أسبوع

حرب الطرق بالمغرب تخلف 18 قتيلا و2118 جريح خلال…

2022-07-27 / 18:31
Photo of حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت” بين برشيد و السوالم

حادثة سير مروعة تسفر عن ضحايا في “طريق الموت”…

2022-07-27 / 13:23
Photo of السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

السيطرة على حريق بغابة “ظهر بنعمر” بإقليم بنسليمان

2022-07-27 / 11:53
Photo of تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

2022-07-26 / 22:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق