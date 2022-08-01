شفشاون ..مصرع عاملين إثر حادث انهيار أتربة

هبة بريس - شفشاون

لقي شخصان مصرعهما وأصيبب آخران ، اليوم الاثنين إثر حادث انهيار أتربة في ورش لمد قنوات الماء الصالح للشرب بمركز باب تازة التابع ترابيا لإقليم شفشاون.

وبحسب مصادرنا ، فان العاملين كانا يشتغلان بورش لمد قنوات الماء الصالح للشرب قبل أن تنهار عليهما التربة في غفلة من باقي العمال، وهو ما أدى إلى وفاتهما فيما أصيب شخصان اخران بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي من اجل الوقوف على ملابسات الحادث المؤلم .

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