مندوبية السجون تنفي إتلاف وثائق الريسوني

هبة بريس

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون إن ترحيل الريسوني كان من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، وكذا مراعاة لقرب “عين برجة” من عنوان سكناه.

وأشارت المندوبية في بلاغ لها إلى حرصها في اليوم الموالي للترحيل، على تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

وأضافت مندوبية السجون أنه قد تم تمكين الريسوني من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث إنه يقيم بمفرده في غرفة تتسع لستة سجناء، وذلك بناء على طلب سبق أن تقدم به منذ بداية اعتقاله.

واعتبرت أن الغرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة، ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، علما أن الجناح الذي يتواجد به يأوي سجناء آخرين.

وردا على اتهامها ب”مصادرة وحجز جميع الوثائق التي صاغها الريسوني خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وإتلاف كتبه”، فقد سجلت المندوبية أنها ادعاءات كاذبة، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إلى الريسوني.

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