الكونفدرالية: شركات المحروقات تنهب جيوب المغاربة

هبة بريس _ الرباط

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ان شركات المحروقات مستمرة في نهب جيوب المغاربة

واكدت ذات الجهة ان هذا النهب يتم وسط صمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية.

وطالب الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.

واعتبرت أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية واستمرار ارتفاعه بالسوق الوطنية يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.

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