حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 147 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-08-01 / 16:22
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هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل 147 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.261.125 حالة في المغرب.

وتقول الوزارة ان مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 5116 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.243.812 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛

الفترة نفسها سجلت وفاة واحد ليبلغ عددها الإجمالي 16.238، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 890 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.241.008.

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