الصرة من الارشيف

عاد من الإمارات.. تسجيل أول وفاة بجدري القردة في آسيا

2022-08-01 / 16:11
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الهندية، الاثنين، عن أول وفاة في آسيا يحتمل بأن تكون نتيجة الإصابة بجدري القردة، سجّلت لدى شخص عاد مؤخرا من الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية كيرلا أن الاختبارات التي أجريت للشخص البالغ 22 عاما “أظهرت بأن الرجل كان مصابا بجدري القردة”.

وسُجّلت حتى الآن ثلاث وفيات مرتبطة بجدري القردة خارج أفريقيا في إطار ما وصفتها منظمة الصحة العالمية بحالة طوارئ صحية عالمية.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة لمصابين بالمرض على مستوى العالم منذ مايو إلى ثماني حالات.

وتوفي المواطن الهندي في 30 يوليو، بعد نحو أسبوع من عودته من الإمارات ونقله إلى المستشفى. ولم يثبت بعد بأن جدري القردة كان سبب الوفاة.

ونقلت صحيفة “إنديان إكسبرس” عن وزيرة الصحة الهندية فينا جورج قولها، الأحد، إن “أعراض جدري القردة لم تكن ظاهرة على الشاب. أدخل إلى المستشفى لإصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق”.

وقالت إن 20 شخصا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرا كبيرا تحت المراقبة، بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونون خالطوه.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأنه تم رصد أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في أنحاء العالم، خارج القارة الأفريقية، منذ مطلع مايو، علما بأن معظمها سجّلت في أوروبا.

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‫5 تعليقات

  1. على جميع الدول التأهب على أعلى مستوى لضمان الحماية والوقاية من إنتشار الفيروس الجديد الذي بدأ يثير القلق .

  2. بما أن هناك وفيات إلا وسيتم الإعلان عن حالات عدوى فنتمنى من الله أن يحمي بلادنا من هذا الفيروس الذي لا يقل خطورة من الذي سبقه ولا زلنا نعاني من تداعياته.

  3. بدأنا نسمع عن وفيات وإصابات بجذري القردة من هنا وهناك في بعض الدول ولحد الآن لم نرى أية تحركات أو إجراءات من وزارة الصحة للتوعية بمخاطره أو سبل الوقاية منه.

  4. بدأ فيروس جذري القردة يكشر عن أنيابه لهذا يجب تفعيل إجراءات استباقية ومبكرة للتوعية بمخاطره وكذلك الحرص كل الحرص على عدم السماح لأية حالة إصابة عبور التراب الوطني وذلك بتشديد المراقبة على المعابر الحدودية وذلك باعتماد الوسائل المسخرة لهذا الغرض.

  5. إذا لم يتم تكثيف الجهود على أعلى مستوى فمن الممكن ان نعاود عيش تجربة مماثلة لفيروس كورونا التي لازال العالم لم يتخلص منها ومن تبعاتها.

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