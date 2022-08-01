الطائرة أقلعت بشخصين وهبطت بواحد.. مصرع مساعد طيار “غادر” أثناء الرحلة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الأميركية، الاثنين، العثور على جثة رجل بعدما “غادر” طائرة أثناء رحلتها وقبل تنفيذ هبوط اضطراري، بالقرب من رالي بولاية نورث كارولينا، شرقي الولايات المتحدة.

وهبطت الطائرة ET، ذات المحركين، على العشب في مطار رالي دورهام الدولي، الجمعة، بشكل اضطراري، حسبما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية لشبكة سي إن إن.

وكان شخصان على متن الطائرة عندما أقلعت، بينما أعلن متحدث باسم المطار إن الطيار فقط كان بها حين هبطت.

وحسب صحيفة “يو اس إيه توداي” فقد نقل الطيار إلى مستشفى بإصابات طفيفة، قبل أن يغادر المستشفى

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