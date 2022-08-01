الرئيس الجزائري

قالها تبون ” ندعم شرعية قيس ” و نشطاء “…تدخل” في شؤون البلاد

2022-08-01 / 15:47
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هبة بريس

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إن بلاده تدعم “الشرعية” التي يمثلها الرئيس قيس سعيد، نافيا شائعات تحدثت عن قيامه بالتوسط بين سعيد والأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، لحل الأزمة السياسية المتواصلة في تونس.

وقال تبون في لقاء مع وسائل إعلام “الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس. والرئيس قيس سعيد رئيس منتخب من طرف الشعب وبصفة شرعية، ولا بد من التعامل مع الرئيس، بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص”.

وتفاعل عدد من النشطاء والمحللين مع تصريح تبون عن “شرعية” الرئيس قيس سعيد، حيث كتب المحلل السياسي خالد الهرماسي “تصريح ملغم برسائل لها أبعاد عميقة جدا بين السطور وليست كما يحاول بعض المفسرين الترويج له كدعم ومساندة مطلقة جزائرية لتونس”.

وكتب أحد النشطاء “نحن الشعب التونسي من يعطي الشرعية لحاكمه وقد قلنا له: لا شرعية لك بنسبة 75 في المئة”.

واعتبر آخرون أن حديث تبون عن دعم شرعية سعيد يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي لتونس، وذكرّ بعضهم تبون بحديثه قبل أشهر عن اتفاق بلاده مع إيطاليا على مساعدة تونس في العودة إلى الطريق الديمقراطي، وهو ما يعتبر أيضا تدخلا في الشأن التونسي.

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‫2 تعليقات

  1. السيد الرئيس الجزايري رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ونعتك مردود عليك و انشررر

  2. تونس ولاية جزائرية و الجزائر ولاية فرنسية …وهما معا مقاطعة اوروبية لزعزعة استقرار افريقيا في الماضي و الحاضر

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