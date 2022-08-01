الدوزي يضيء سماء السعيدية في حفل استثنائي

2022-08-01 / 15:38
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هبة بريس

أحيى النجم المغربي عبدالحفيظ الدوزي مساء أمس سهرة فنية كبرى بمدينة السعيدية ضمن فعاليات جولة الصيف التي تحتضنها مجموعة من المدن المغربية، و يشارك فيها مجموعة من نجوم الفن المغاربة.

وقد عرف الحفل حضورا كبيرا فاق المتوقع حيث عرف الحفل حضور أكثر من 130 الف متفرج، والذي احتضنه شاطئ السعيدية، وأشعل الدوزي حماس جمهور الحفل بأشهر أغانيه حيث قدم خلال الحفل أهم الأغاني التي ميزت مساره الفني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، نذكر منها: أمر، مريامة، الموجة… و ختمها بأغنية العيون عينيا التي تفاعل معها الجمهور الكبير.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الدوزي أغنية “مستحيل” ، التي تعاون من خلالها على مستوى الكلمات مع الكاتب محمد المغربي، والألحان مع الفنانة أميرة زهير، إلى جانب الموزع الموسيقي المغربي رشيد محمد علي، بالإضافة الى الاغنية التي جمعته بالفنان المغربي “الحر”، التي تم تصويرها بالعاصمة الرباط، لإعطاء الانطلاقة لاحتفالات ب“الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الدوزي يستعد، لجولة فنية تشمل عدة دول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا لإحياء مجموعة من السهرات الفنية .

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