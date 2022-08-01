عمالة مكناس.. حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي

2022-08-01 / 14:59
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ع محياوي – هبة بريس 

شهدت القاعة الكبرى ، بمقر ملحقة عمالة إقليم مكناس ، بمناسبة الذكرى ال23 لعيد العرش المجيد ، مساء يوم السبت 30 يوليو 2022 ، مراسيم الإنصات للخطابي الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى الأمة .

وحضر مراسيم حفل الإنصات للخطاب الملكي عامل عمالة مكناس والوفد المرافق له من سلطات محلية وأمنية ومنتخبين، وممثلي جمعيات المجتمع ،وممثلي المنابر الإعلامية ، وسط إجراءات إحترازية تفاديا لوباء كورونا.

وتكتسي ذكرى عيد العرش المجيد معاني بالغة الدلالة ، وتجسد الإرتباط الوثيق بين ملوك الدولة العلوية الشريفة ، والشعب المغربي في كبح جماح كل الأخطار ، والإستبسال في الدفاع عن الوطن .

العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال23 لعيد العرش المجيد ، تحدث بنوع من الإسهاب عن ضرورة تمكين المرأة وفسح آفاق الارتقاء أمامها مؤكدا أن ” الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية ، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية ، وفي مغرب اليوم لايمكن أن تحرم المرأة من حقوقها “.

الجالس على عرش المملكة لم يفوت الفرصة دون الدعوة إلى تضافر جميع الجهود ، بغية تحقيق الاستثمار المنتج بحمولة وطنية ، تكون له انعكاسات إيجابية على المغاربة ، وليس للربح الشخصي ، مبرزا أن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود في وجه الأزمات والتقلبات و التحديات الراهنة التي تفرض علينا ” أن نبقى متفائلين ، ونركز على نقط قوتنا ، ولابد ان نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق التي تفتحها هذه التحولات لاسيما في مجال جلب الإستثمارات وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني” .

الخطاب الملكي السامي أشار بقوة لثقل الروابط المشتركة بين الشعب المغربي والجزائري ، كاللغة والدين والتاريخ والمصير المشترك و أن” ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس ، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا ”

العاهل المغربي أردف ان يد المغرب ممدودة لبناء مغرب عربي قوي مفعم بمعاني الأخوة والتضامن ” إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد لإقامة علاقات طبيعية بين شعبين شقيقين تجمعها روابط تاريخية وإنسانية والمصير المشترك .

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تعليق واحد

  1. خطاب تاريخي بامتياز و ورقة طريق واضحة لا لبس فيها بالنسبة لاشتغال كل الجهات المعنية من حكومة و هيءات منتخبة و مجتمع مدني كل من زاوية تدخله .
    حف١ظ الله عاهلنا المفدى و أيده بنصره و أسدل عليه رداء الصحة والعافية و اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

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