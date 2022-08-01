البرلمان المغربي

اقتراع 8 شتنبر 2021: إلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب

2022-08-01 / 14:53
1
هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب 16 عضوا بمجلس النواب، وبتصحيح نتيجة اقتراع بدائرة انتخابية محلية واحدة.

وقضت المحكمة الدستورية أيضا، بعدم قبول 27 طعنا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 وبرفض 28 طلب إلغاء.

وذكرت المحكمة في بلاغ صحفي أصدرته على إثر بتها في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المجراة يوم 8 شتنبر 2021 ، أنه “طبقا لأحكام الفصل 132 من الدستور،

والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانونين التنظيميين المتعلقين بالمحكمة الدستورية وبمجلس النواب، قامت المحكمة الدستورية بالبت، داخل الأجل الدستوري، في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..ايقاف عصابة اجرامية تنصب على الراغبين في الهجرة

طنجة ..ايقاف عصابة اجرامية تنصب على الراغبين في الهجرة

2022-08-01 / 18:07
Photo of مندوبية السجون تنفي إتلاف وثائق الريسوني

مندوبية السجون تنفي إتلاف وثائق الريسوني

2022-08-01 / 17:30
Photo of تسجيل 147 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 147 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24…

2022-08-01 / 16:22
Photo of عمالة مكناس.. حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي

عمالة مكناس.. حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي

2022-08-01 / 14:59
Photo of أزمـة ” عـطش” تهدد قرى بـأقاليم سوس ماسة

أزمـة ” عـطش” تهدد قرى بـأقاليم سوس ماسة

2022-08-01 / 14:30
Photo of .أيت الطالب يعين مديرا بالنيابة على رأس مستشفى سطات

.أيت الطالب يعين مديرا بالنيابة على رأس مستشفى سطات

2022-08-01 / 12:32
Photo of الكويت.. مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تضم 12 وزيرا

الكويت.. مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تضم 12 وزيرا

2022-08-01 / 12:21
Photo of اطلاق عريضة من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق خمرة البيرا ببوسكورة

اطلاق عريضة من أجل منع تنظيم مهرجان تذوق خمرة…

2022-08-01 / 11:56
Photo of درشول: “الحياة الأسرية الطبيعية للملك لا تختلف عن الحياة الأسرية للمواطن”

درشول: “الحياة الأسرية الطبيعية للملك لا تختلف عن الحياة…

2022-08-01 / 10:44
Photo of الأزمة الخانقة و غلاء الأسعار يعكران صيف الأسر البسيطة بالمدن الداخلية

الأزمة الخانقة و غلاء الأسعار يعكران صيف الأسر البسيطة…

2022-08-01 / 10:41

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق