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تونس تعفي الجزائريين المغادرين من اختبار كورونا

2022-08-01 / 14:42
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هبة بريس _ وكالات

قررت تونس إعفاء الجزائريين المغادرين من إجراء اختبار التقصي عن فيروس كورونا المستجد

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد “قرر، بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري، عدم إخضاع الأشقاء الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة كوفيد RT –PCR في كل المعابر الحدودية

وأثار القرار ترحيبا كبيرا لدى الجزائريين، حيث تداول البعض فيديوهات لسياح يشكون اضطرارهم لبيع الأشياء الخاصة بهم لتسديد ثمن اختبار كورونا الذي يتجاوز ثمنه 60 دولارا

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