الملك محمد السادس

التقدم والاشتراكية يثمن مضامين الخطاب الملكي

2022-08-01 / 14:27
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هبة بريس _ الرباط

اعلن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تثمينه لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، معربا عن إشادته بالتوجهات المتقدمة لمضامين هذا الخطاب.

وأشاد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، بتأكيد الملك على ضرورة النهوض بمكانة المرأة المغربية، وتمكينها من حقوقها في كافة مناحي الحياة، وتكريس المساواة بين النساء والرجال، وإخراج الآليات والمؤسسات المرتبطة بذلك إلى حيز الوجود، والعزم على تصحيح الاختلالات والانحرافات التي تُعيق التطبيق السليم لمدونة الأسرة، على أساس إعمال الاجتهاد المنفتح في إطار التأويل المتطور لمقاصد الشريعة الإسلامية.

وعبر الحزبُ عن انخراطه القوي في هذا الورش الهام، بالنظر إلى مكانة المساواة في المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية، آمِلاً أن يشكل ذلك مدخلاً لبعث الروح في الفضاء الحقوقي والديموقراطي والسياسي عموماً.

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