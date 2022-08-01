أزمـة ” عـطش” تهدد قرى بـأقاليم سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش عدد من الدواوير بأقاليم بجهة سوس ماسة ، هذه الايام موجة ” عطش ” بعد نضوب عدد من الابار كانت المزود الرئيسي للسكان من مياه الشرب، بعد ان قام السكان بإنجاز اثقاب وصل عمقها الى 230 مترا ولم يتم العثور على قطرة ماء ، والوضع نفسه تشهده دواوير بمناطق سهل سوس او المناطق الجبلية .

الواقعة تكشف سوء تدبير سياسة الماء بإقاليم الجهة ، وضعف استراتجية وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ، بعدم تفعيل المراقبة وزجر منتهكي قانون الماء ، والاستغلال المفرط لمياه السقي بالنسبة لقطاع الفلاحة، وعدم تحيين الخرائط المائية الجوفية، مما جعل عدد من الجمعيات ذات الاختصاص تحفر اثقاب بشكل عشوائي مما يعرضها للافلاس في حالة عدم وجود مياه للشرب .

– مسببات أزمة العطش

مند ثلاث عقود من الزمن ، بدأت أزمة الماء بإقاليم الجهة، تظهر جليا خصوصا في المواسم الغير الماطرة او خلال فصل الصيف، أزمة لها طبعا مسببات طبيعية وأخرى بشرية ، في حين تبقى الحلول جد ضئيلة لمواجهة ما يسمى ” إنذار أزمة مياه” ، في ظل غياب سياسة مائية واضحة تأخد بعين الإعتبار الحفاظ على الفرشة الجوفية وموازنتها بين إستهلاك بشري والأخر فلاحي أو صناعي تماشيا مع قانون “10/95 “كقانون منظم للماء باعتباره ملكا عاما .

ارتفاع سنوي في تعداد السكان يقابله استهلاك أوفر لمياه الشرب ما بين 15 الى 30 في المائة من المياه الجوفية او المعبأة ، تتجه نحو الإستهلاك المنزلي وهذه النسبة قابلة للإرتفاع في أوقات الدروة فصل ” الصيف ” وكذالك مع الزيادة في تعداد السكان كل سنة والتي تعد أكثر كثافة بإقالين الجهة ، ولأن مياه الشرب تعد مادة أساسية لعيش السكان بمناطق تقع في رقعة جغرافية تتسم بمناخ شبه جاف وحرارة مفرطة، تمتد على ثلاث أشهر إبتداءا من يونيو من كل سنة ، وتساقطات مطرية متوسطة إلى ضعيفة في بعض المواسم ، ماجعل هاته المناطق تعيش تحت رحمة التقلبات المناخية، قبل عشرين سنة خلت لم تكن هناك جمعيات تعنى بمياه الشرب، بل كان المواطنون بشكل يومي يتوجهون صوب الضيعات الفلاحية للبحث عن مياه الشرب في حين كان أخرون يلتجؤون إلى حفر الأبار، وقد وصل معدل إستهلاك الفرد أنذاك من الماء خمسة لترات في اليوم الواحد، لكن في بداية التسعينيات، دخل مايسمى جمعيات الشرب ، وتجند الأهالي وقاموا بجمع أموال، من أجل بناء صهاريج إسمنتية، بعلو قد يصل عشرة أمتار وشراء محركات ذات قوة لجلب المياه، وبعدها الإنتقال إلى إستعمال الكهرباء ،وهو ماخلق ما يشبه “ثورة مائية ” بهاته المناطق، لتنتشر التجربة من منطقة إلى أخرى ، وفي بداية 2005 مكنت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الزيادة في حجم مثل هاته المشاريع ، وإنتقل إستهلاك الفرد إلى 30 لتر في اليوم .

قطاع فلاحي متنامي إنعكس سلبا على المياه الجوفية مند الأربعينيات من القرن الماضي، إستوطن الفرنسيون إبان فترة “الحماية “، أراضي بإقاليم الجهة خصوصا بتارودانت واشتوكة بإعتبارها أراضي خصبة تصلح للزراعة ، وتحولت أراضي شاسعة، كانت في بداية القرن الماضي، مساحات من نباتات شوكية تصلح للرعي فقط ، وكانت أغلب هاته الأراضي في ملكية الأهالي، بعدها سلبها المستعمر وحولها إلى ضيعات فلاحية، فتحركت ألات المستعمر وقامت بإجتثاث الأشواك وحفر الأباروحولتها إلى ضيعات منظمة من الحوامض بكل أنواعه ، وخضع السكان رجالا ونساءا لتكوين مستمر في تقنيات الفلاحة بهدف تأهيلهم للإشتغال في القطاع الجديد ، ويحكي بعض الأهالي أن منطقة سبت الكردان ، أطلق إسمها الفرنسيون نسبة “لي جردان “، ويعني البساتين ،مؤكدين أن عمق الأبار أنذاك لم يكن يتعدى عشرة إلى عشرين متر وأن وفرة المياه الجوفية قادرة على توفير سقي 300 هكتار بشكل يومي ، بعد فترة الخمسينيات إبان خروج المستعمر، سلم الفرنسيون مفاتيح الضيعات للدولة المغربية والتي حولتها في ملكيتها بما يسمى أراضي صوديا وسوجيطا” لتستمر الضيعات في عملها إلى حدود التسعينات وبداية سنة 2000، في ظل حكومة التناوب التوافقي في عهد حكومة اليوسفي، والتي تبنت وزارة الإشتراكي فتح الله ولعلو وزير المالية أنذاك سياسة ما يسمى” تفويت أراضي الدولة” لينخرط عدد من المستثمرين في القطاع الفلاحي لكراء هاته الأراضي من الدولة مقابل مبالغ مالية، هذا ولأن المستثمرون لايهمهم سوى الأرباح المادية ،قاموا بإستصلاح عدد من المساحات الأرضية ، وعملوا على الزيادة في عدد الأبار أو مايسمى الأن “بالأثقاب” عبر ألات حفر حديثة ، عملية زادت من إستنزاف الفرشة المائية الجوفية حيث وصل عمق الأبار إلى حوالي “300 الى 400 متر” مقابل الزيادة في حجم الإستهلاك اليومي لمياه السقي .

-وقوع الأزمة

خلال كل صيف ساخن، تستفيق ساكنة دواوير بإقاليم الجهة على وقع نضوب أبار مياه الشرب بشكل مفاجئ ، أبار يفوق عمقها 270 متر لم تعد بها مياه للشرب ، وقال جمعويون متخصصون في مياه الشرب ل”هبة بريس” أنه مند عشرة سنوات لم تعصف أي أزمة عطش مشابهة لمثل هاته التي ضربت المنطقة هذه السنة ، زاد من حدتها إرتفاع في درجات الحرارة ، نفس المتحدثين أشاروا أنه رغم أزمة العطش التي تعصف بعدد من الدواوير بجماعات قروية ، لم يقابلها أي تدخل من الجهات المسؤولة لتقديم المساعدة للسكان المتضررين مؤكدين أن الألاف من السكان في حاجة ماسة لمياه الشرب ، يستدعي من الجهات إقليميا وجهويا ووطنيا تفعيل التوجيهات الملكية بخصوص سياسات الجديدة وخطط الانية لمواجهة أزمة مياه تزداد سنة بعد أخرى .”.

– نقص في المياه وتصحر مستمر

أظهرت عدة دراسات وبحوث جامعية طبقا لبيانات التقطتها أقمار صناعية مابين سنوات 2022/2017 أن ظاهرة زحف الرمال ” التصحر” في إستمرار، تلتهم كل سنة ما يفوق 300 هكتار من الأراضي الزراعية، وتعتبر مناطق من اقاليم اشتوكة وتارودانت أكبر المناطق مهددة بإقليم تارودانت.

وبهذا الخصوص قال مهتمون بالشأن البيئي، أن مجهودات الدولة تبقى دون المتوسط للحيلولة دون استمرار الظاهرة بسبب عدم التتبع وتقييم السياسات التي وضعت لهذا الشأن، مؤكدين أن كل الأحزمة الخضراء خصوصا نبات الصبار الشوكي الذي تعرض للتلف بسبب عدم العناية به أو أنه إلتهم من طرف جحافل من الإبل لما يسمى” الرعاة الرحل”، لتاتي الدودة القرمزية” لتنهي ما تبقى من هذا الحزام الطبيعي.

-حفر لتصريف المياه العادمة تستقبل 3 مليون متر مكعب

« فين غادي نرميو مخلفاتنا » ،« راحنا مكرهناش يكون عندنا الواد الحار بحال لمدينة » بهذه العبارات اليائسة عبر العديد من المواطنين ببعض البوادي بجهة سوس ماسة ،وهم يتحدثون ل” هبة بريس” عن معاناتهم المستمرة مع حفر تصريف المياه العادمة خصوصا عندما تمتلئ وتخلف الروائح الكريهة وما يواكب ذالك من إنتشار للحشرات ومصاريف إضافية لتفريغها كل سبعة أشهر ، وضعية صعبة يعيشها سكان تلك المناطق، فمثلا حوالي 345 دوار بدائرتين بإقليم تارودانت لا تتوفر ولو على محطة لمعالجة المياه العادمة ،بل حتى بلدية الكردان لازالت محطتها لمعالجة مياه الصرف الصحي متعثرة .

بعض الأبحاث الجامعية، تفيد أن منطقة هوارة تتوفر على 51750 حفرة ، تستقبل بشكل يومي ما متوسطه 60 لتر مكعب من المياه العادمة، أي ما يفوق ثلاثة مليون لتر يوميا ، وهو مايشكل تهديد حقيقي للبيئة على المدى المتوسط أو البعيد، بعد تحويلها إلى أماكن لتصريف المياه العادمة وخطورة تسربها بسهولة للفرشة المائية المورد الأساسي لمياه الشرب لسكان القرى، هذا وقد اكدت مصادر جد مطلعة أن بعض الجمعيات أو أشخاص ذاتيين قد عملوا على أخد عينات من مياه الأبار ووجهوها لتحليل مخبري، أفادت خلاصاته بوجود ثلوث في المياه، بعدما إكتشف السكان وجود رائحة نتنة في مياه الشرب كانت تعاني منها ساكنة مدينة اولاد التايمة بعد سنتين قبل أن يعمل المكتب الوطني لمياه الشرب بتزويد المدينة من محطة المعالجة المزودة لمدينة أكادير.

ان إستمرارهذا الوضع بحسب الكثيرين دون تفعيل الحكومات والمجالس المنتخبة المتعاقبة سنكون في المتوسط القريب، أمام كارثة بيئية لن نستطيع تجاوزها حتى برامج الحكومة في المستقبل، وهو مايستدعي من الجميع بمراجعة الطريقة التي يتم بها التعامل مع الجوانب البيئية، وانخراط كل الفاعلين بإقاليم الجهة في إطار النموذج التنموي الجديد، لوضع إستراتيجية جهوية، تشتغل على الاولويات خصوصا وضعية ” الماء” بالجهة.

قانون 10/ 95 غير مفعل …وأبار تحفر خلسة

من المعلوم أن المشرع المغربي، قد تنبه إلى ضرورة وضع قانون للماء، بإعتباره ملكا عاما للجميع، وبهذا تم وضع قانون10/ 95 وبعدها تم إحداث وكالات حوض مائي بالمغرب، عهد إليها تتبع وإنجاز ومراقبة ووضع الدراسات، والبحث عن الحلول لكل مايتعلق بقطاع الماء الجوفي والسطحي من السدود والأودية وغيرها، لكن التحقيق الذي أجريناه بخصوص أزمة مياه الشرب ببعض اقاليم الجهة قادنا إلى إكتشاف أمر في غايةالخطورة ، إستمرار حفر العشرات من الأبار في الضلام بداخل الضيعات الفلاحية ومايقابل هاته العملية من خرق سافرلقانون الماء، أو يمكن إعتباره جريمة كبرى لمدى تأثيراتها البيئية على مادة في ملكية الدولة.

هاته”الجريمة” تقع تحت أنظار أعين السلطات ومراقبي وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة بشكل يومي.

تتبعنا للملف قادنا إلى التحدث مع بعض المخالفين وإكتشفنا أن سياسة وكالة الحوض المائي تقف وراء هاته الجريمة.

من المعلوم أنه مند خروج قانون 10/95، إلى حيزالتطبيق، أصبح لزاما على الفلاحين تقديم طلبات إلى وكالة الحوض المائي بخصوص تعميق بئر أو إحداث تقب جديد، و وضعت الإدارة مكتبا خاص لتلقي الطلبات، لكن الإشكال بحسب المستجوبين يكمن في بطئ المساطر الإدارية بهذا الشأن ،وقال هؤلاء أن طلب واحد قد يتأخر النظر فيه نصف سنة قبل الموافقة النهائية أو رفضه، ممايطرح سؤال هل يمكن للفلاح صاحب الطلب أن ينتظر هذه المدة لكي يسقي مزروعاته ؟ طبعا الجواب سيكون بالنفي لعدة إعتبارات .

في ضل هذا التعقد المسطري تنامت بشكل عمليات الحفر السري للأبار وإحداث الأتقاب.، وتقول مصادر” هبة بريس” أن أغلب مناطق الجهة، تشهد كل سنة حفر أوتعميق الابار على مايفوق 1500 بئر كل اربعة أشهر يفوق عمقها 280 متر، وبالرجوع إلى حجم المياه الجوفية المستخرجة بدون مراقبة كما يحددها قانون الماء، سنقف أمام أرقام مخيفة ،كانت سببا مباشرا لإستنزاف المياه الجوفية وجعل الألاف من السكان في مواجهة شبح العطش.

– حلول مستعجلة للحد من إستمرار الأزمة.

من الطبيعي جدا، لما ورد في التحقيق، الذي أجرته ” هبة بريس” بشكل معمق حول أزمة مياه الشرب بتارودانت نخلص إلى مايلي :

تسريع وثيرة مشاريع الماء بمختلف اقاليم الجهة، سدود صغيرة، وانجاز محطات إضافية لتحلية الماء وتوجيهها الى العالم القروي من أجل عدالة مائية منصفة.

على المستوى الوطني، لابد من إعادة النظر في السياسة المائية المتبعة الان ، وعلى الدولة إعادة النظر في طريقة استعمال مياه الشرب من طرف المستهلكين، بضرورة خلق قنوات ربط جديدة للمياه المستعملة المعالجة لإعادة استعمالها في سقي الحدائق او الاستعمال المنزلي الاستحمام، في حين يقتصر إستعمال استهلاك الماء السطحي او الجوفي للشرب فقط، مع خلق حملة تحسيسية عبر وسائل الإعلام بمختلف الانواع.

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