“الاتحاد الدستوري” يعتز بالورش الملكي للحماية الاجتماعية
هبة بريس _ الرباط
نوه حزب الاتحاد الدستوري بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، وبما يحمله من رسائل قوية تبرز حرص الملك محمد السادس على مواصلة بناء مغرب منفتح ومتوازن.
وأشاد حزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ له، بدعوة الملك محمد السادس إلى “مراجعة وتحيين مدونة الأسرة، لجعلها تتلاءم أكثر مع مبدأ المناصفة، وتتجاوز التناقضات التي ما زالت موجودة في القوانين وفي التشريعات
وأعلن الحزب اعتزازه بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، ويفتخر بما حققه المغرب رغم الأزمات، لضمان العيش الكريم للمواطنين، ويلح على مواصلة المجهودات للتصدي للمضاربات التي تؤثر على القدرة الشرائية لفئات عديدة من المواطنين”.
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كلنا فخر واعتزاز بسياسة ملكنا الحكيمة التي تقود البلاد إلى التنمية والتقدم المستدامين.
منذ توليه العرش حرص جلالته على المضي قدما في تنمية المغرب والرقي بمكانته حتى حضي بهذه المكانة المهمة على جميع الأصعدة.
نهج المغرب سياسة تنموية شملت كل القطاعات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وذلك بفضل إصرار جلالته اللامتناهي على الرقي بالمغرب وضمان استقراره.
شهد المغرب نموا اقتصاديا متواصلا ضمن للشعب المغربي أسس العيش الكريم واكسب البلاد مكانة مهمة بين الدول.