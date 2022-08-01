الملك محمد السادس

“الاتحاد الدستوري” يعتز بالورش الملكي للحماية الاجتماعية

2022-08-01 / 13:48
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هبة بريس _ الرباط

نوه حزب الاتحاد الدستوري بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، وبما يحمله من رسائل قوية تبرز حرص الملك محمد السادس على مواصلة بناء مغرب منفتح ومتوازن.

وأشاد حزب الاتحاد الدستوري، في بلاغ له، بدعوة الملك محمد السادس إلى “مراجعة وتحيين مدونة الأسرة، لجعلها تتلاءم أكثر مع مبدأ المناصفة، وتتجاوز التناقضات التي ما زالت موجودة في القوانين وفي التشريعات

وأعلن الحزب اعتزازه بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، ويفتخر بما حققه المغرب رغم الأزمات، لضمان العيش الكريم للمواطنين، ويلح على مواصلة المجهودات للتصدي للمضاربات التي تؤثر على القدرة الشرائية لفئات عديدة من المواطنين”.

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