.أيت الطالب يعين مديرا بالنيابة على رأس مستشفى سطات

منفلوطي م _ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أصدر مقررا يقضي بتعيين المصطفى اعشيبات، طبيب خارج الدرجة، في مهام مدير بالنيابة للمركز الاستشفائي الاقليمي الحسن الثاني ، مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسطات.

ودعا الوزير المعني بالأمر أن يتقدم فور توصله بهذا المقرر إلى المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الدار البيضاء – سطات قصد استلام مهامه.

تعيين المدير الجديد بالنيابة يأتي في سياق الأحداث المتسارعة التي عرفها مستشفى الحسن الثاني والتي أثرت سلبا على سيره العادي، جعلت المدير الجهوي رفقة مدير الموارد البشرية التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رفقة المدير المنتظر، يباغثونه بزيارة قاموا من خلالها بجولات ماراطونية بمختلف أروقة المستشفى واستمعوا لكافة المسؤولين على الأقسام من أطباء وممرضين رئيسيين وتقنيين وإداريين كخطوة تشخيصية على ما يعتقد تمهيدا لتعيين مدير جديد يسهر على تدبير دواليب التسيير الإداري بهذا المرفق الذي يعرف فراغا إداريا منذ زمن ساهم بشكل في خلق نوع من التسيب والفوضى التي عمت مختلف أرجائه، حتى بات عنوانه الأبرز ” ليناض باغي يولي طبيب وممرض” كناية على عدم مراقبة لصيقة من قبل الساهرين عليه.

وحسب مصادرنا، أن الزيارة التي قام بها المدير الجهوي التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة البيضاء سطات، رفقة الوفد المرافق له، تأتي كمحاولة لضخ دماء جديدة بهذا المرفق الصحي الذي بات يوصف بنقطة عبور نحو المصحات الخاصة نتيجة تبني بعض الأطر الطبية والتمريضية العاملة به لسياسة التسويف والتماطل تمهيدا لحث مرضاهم وتصديرهم صوب مصحات خاصة إما للحصول على الفحص بأجهزة السكانير أو الفحص بالصدى، أو اجراء بعض العمليات الجراحية، بدعوى أن السكانير مخدامش تارة، أو بسبب غياب التقنين و المشرفين عليه تارة أخرى، هذا في الوقت الذي يتوفر فيه هذا المرفق الصحي على جهازين اثنين من السكانير وأجهزة أخرى متطورة للفحص بالصدى…

ويذكر، أن مايعانيه المرضى وضحايا حوادث السير الذي يجدون أنفسهم داخل دوامة البحث عن العلاج بالمصحات الخاصة بفاتورتها الملتهبة، ( مايعانيه) هؤلاء راجع بالأساس إلى سوء التدبير والتسيير وتأخر الوزارة في تعيين مدير رسمي على إدارة المستشفى لوقف نزيف الغيابات المتكررة لبعض الكوادر الطبية وبعض الاطباء المختصين في الفحص بالأشعة خاصة ايام المداومة على الرغم من تواجد أسمائهم ضمن لوائح المداومين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0