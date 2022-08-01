فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة في أقل من عام لمواجهة التضخم
هبة بريس
بدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا، اليوم الاثنين، لتكون رابع عملية إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور في أقل من عام وآخرها يعود إلى 1 مايو/أيار الماضي.
وتمت إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادته بنسبة 2.01 %، ابتداءً من الأول من أغسطس/آب، وترتفع أجرة ساعة العمل الصافية من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو، وسيحصل العامل بدوام كامل على 1329.06 يورو شهرياً بدلاً من 1302.06 يورو، وفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية.
وزادت رواتب 5.7 مليون موظف حكومي فرنسي بنسبة 3.5 % في الأول من يوليو/تموز، وفقا لبيانات وزارة التحول والخدمة العامة.
وصوّت البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، على رفع قيمة عدد من المكتسبات الاجتماعية بنسبة 4 % في الأول من يوليو، بأثر رجعي (مثل زيادة الرواتب التقاعدية) خلال مناقشات مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للفرنسيين
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3 تعليقات
اتساءل كيف أن الحكومات الديمقراطية تدبر شؤون المواطنين بحكمة وتستجيب لمطالبهم ومعاناتهم اين نحن من هذا الزيادة الصاروخية في المعيشة مع تجميد للاجور والمعاشات طيلة هذه السنين مع العلم ان الموارد المالية متوفرة اللهم ان هذا منكر
افينك ياحكومة اخناتوش، ديرو كوبي كولي من مماتكم فرنسا، ولا كتنسخوا غير لي يعجبلكم انتم اما المواطن البسيط يضرب راسو للحايط.
عندنا في المغرب الثلثين من المتقاعدين يتقاضون 1200 درهم منهم من هو على هذا الحال أكثر من 10 سنوات درهم واحد زيادة ما عمرو شافو