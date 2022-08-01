فرنسا تقبل الدخول للبلاد دون “قيود كورونا”

هبة بريس _ وكالات

ألغت فرنسا القيود المتبقية المفروضة لمكافحة فيروس “كورونا” على المسافرين القادمين إليها.

ولم يعد يتعين على القادمين الالتزام بالقيود السابقة؛ التي تتطلب إظهار ما يثبت الحصول على اللقاح أو نتيجة اختبار كورونا سلبية.

وكان لدى القادمين من دول الاتحاد الأوروبي خيار إضافي، يتمثل في إظهار ما يثبت التعافي من الاصابة بكورونا، وهو لم يعد ضروريا

وفي حال ظهرت متحورات خطيرة للفيروس، يمكن للحكومة الفرنسية إلزام المسافرين، مجددا، بإظهار نتيجة اختبار كورونا سلبية قبل الصعود على متن الطائرات

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