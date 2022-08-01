فرنسا تقبل الدخول للبلاد دون “قيود كورونا”
هبة بريس _ وكالات
ألغت فرنسا القيود المتبقية المفروضة لمكافحة فيروس “كورونا” على المسافرين القادمين إليها.
ولم يعد يتعين على القادمين الالتزام بالقيود السابقة؛ التي تتطلب إظهار ما يثبت الحصول على اللقاح أو نتيجة اختبار كورونا سلبية.
وكان لدى القادمين من دول الاتحاد الأوروبي خيار إضافي، يتمثل في إظهار ما يثبت التعافي من الاصابة بكورونا، وهو لم يعد ضروريا
وفي حال ظهرت متحورات خطيرة للفيروس، يمكن للحكومة الفرنسية إلزام المسافرين، مجددا، بإظهار نتيجة اختبار كورونا سلبية قبل الصعود على متن الطائرات
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8 تعليقات
كان عليها أن تلغيها من قبل على المسافرين القادمين لأن كورونا انتهت وذهبت بلارجعة…
لان كل ما تفعله فرنسا نحن نكون معها ..قالت اغلاق نحن نغلق والعكس صحيح هههههههههههه..
ولكن المغرب لازال يطالب بها ولا ندري لماذا ؟؟؟؟.
مراجعة الاضرأر التي خلفتها جائحة كورونا..
نشكر السلطات الفرنسية على الغائها على القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا….
نتمنى ان تعم على الدول الأوروبية والعربية وترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي…
رغم ذالك يجب الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون ويجب علينا الالتزامات والاحترازات الوقائية حفاظا على سلامتنا.
على هذا حتى اللقاحات يجب ان يمنعوا هههههههههههه بالاخص الجرعة الرابعة معززة هههههههههههه.