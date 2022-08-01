تيسودالي يغيب رسميا عن المونديال و يؤكد: “الإصابة تتطلب 6 أشهر للعلاج”

هبة بريس _ رياضة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تأكد رسميا غياب المهاجم المغربي طارق تيسودالي عن كأس العالم المقررة في قطر بعد حوالي ثلاث أشهر من الآن و ذلك بسبب إصابته الخطيرة خلال إحدى المباريات الودية لفريقه.

و أكد طارق تيسودالي في منشور له بصفحته الرسمية عبر موقع انستغرام غيابه عن المنافسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، و ذلك بعض خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي و الذي أكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

و أوضح هداف المنتخب المغربي و نادي جينت البلجيكي قائلا: “الإصابة ستحرمني من المباريات خلال 6 أشهر على الأقل، الكثير من أحلامي تبخرت لكنها مشيئة الله و لعل في ذلك خير لي و أعدكم بأنني سأعود أقوى و سأساند الأسود في المونديال”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0