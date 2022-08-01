المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان

الصين: جيشنا سيتحرك حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان

2022-08-01 / 10:39
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هبة بريس _ وكالات

هددت بكين، الاثنين، بأن جيشها سيتحرك حال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تايوان.

وقالت الخارجية الصينية في بيان: “جيشنا لن يبقى مكتوف الأيدي في حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان”، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

وجاء بيان الخارجية الصينية في أعقاب وصول بيلوسي، الاثنين، إلى سنغافورة، في مستهل جولتها الآسيوية حيث أثيرت أسئلة حول توقف محتمل في تايوان أدى إلى تأجيج التوتر مع بكين.

وأمس، أعلنت بيلوسي عن برنامج جولتها الآسيوية بعد أيام من الغموض أجج توترات بين واشنطن وبكين، خشية إجراء بيلوسي زيارة محتملة إلى تايوان.

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