زوجة الرئيس الأوكراني لإسرائيل: “نحن نعتبركم قدوة لنا”

هبة بريس _ وكالات

قالت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، الأحد، أن بلادها “تعتبر إسرائيل مصدر إلهام للصمود نظرا لتاريخها من الهجمات من جيرانها” على حد تعبيرها، وأن “تجربة إسرائيل تلهم المواطنين الأوكرانيين”.

وقالت زيلينسكا للقناة الإسرائيلة 12: “نحن نرى قوة ومرونة الإسرائيليين في الوضع الصعب الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه لسنوات عديدة”.

وقالت: “عندما ننظر إلى إسرائيل، نرى قوتهم وتصميمهم ومرونتهم في التعامل مع الوضع الذي تعيش فيه منذ سنوات، وهو أمر ليس بسيطا “، وتابعت: “نحن نعتبركم قدوة لنا”.

وأشارت زيلينسكا: “وفقا لتقديرات وزارة الصحة الأوكرانية، سيحتاج حوالي 15 مليون مواطن أوكراني إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية، لذلك لم يكن لدينا وقت نضيعه، وكان علينا البدء في العمل على الفور”، وفقا لموقع “آي24 نيوز” الإسرائيلي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0