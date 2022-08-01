الديستي” تقود أمن البيضاء لإيقاف شخصين وحجز حوالي طن من “الحشيش”

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، مساء أمس الأحد، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.

و جرى إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية خلال عملية أمنية جرى تنفيذها على مستوى الطريق السيار المداري ضواحي مدينة الرباط، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة من حجز 56 رزمة تحتوي على طن (01) و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عمليات التفتيش المتواصلة على متن هذه السيارة النفعية مكنت أيضا من حجز أسلحة بيضاء وهاتفين للاتصالات باستعمال الأقمار الصناعية وجهاز تحديد مواقع “GPS“، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحركين بحريين ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين الموجه للاستعمال في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيه.

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