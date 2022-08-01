الديستي” تقود أمن البيضاء لإيقاف شخصين وحجز حوالي طن من “الحشيش”
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، مساء أمس الأحد، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشاط شبكة إجرامية للتهريب الدولي للمخدرات.
و جرى إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة نفعية خلال عملية أمنية جرى تنفيذها على مستوى الطريق السيار المداري ضواحي مدينة الرباط، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة من حجز 56 رزمة تحتوي على طن (01) و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عمليات التفتيش المتواصلة على متن هذه السيارة النفعية مكنت أيضا من حجز أسلحة بيضاء وهاتفين للاتصالات باستعمال الأقمار الصناعية وجهاز تحديد مواقع “GPS“، فضلا عن حجز قارب مطاطي مزود بمحركين بحريين ومجموعة من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين الموجه للاستعمال في هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد باقي الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيه.
20 تعليقات
شكرا لكل الاجهزة الامنية جميعا على مجهوداتكم من أجل التصدي لمروجي المخدرات ..
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم المخدرات كثرت في البلاد وكثر مروجوها والفساد والكل يريد كسب المال الحرام بدل الحلال ..
مادة الحشيش يستعمل في الدواء في الدول الأوروبية و في المغرب الإنسان كيستهلك الحشيش من أجل نسيان الهموم و المشاكل الإجتماعية.
يجب شن حملة وطنية على اصحاب المخدرات لانها تعطي صورة سيئة للبلاد..
تحية لرجال الامن الوطني ونسال الله الهداية لهؤلاء التجار السموم القاتلة..
تحية طيبة لجميع الأجهزة الأمنية دمتم فخرا لهذا الوطن..
السجن لكل من تسول له نفسه خوض غمار تهريب وترويج وحيازة المخدرات بالمملكة برافو رجال سي الحموشي ..
اللهم احفظ كل الساهرين على أمن الوطن
وان يحفظ أبناءنا ويرفع عنا البلاء ويصرف عنا السوء..
تحية إحترام وتقدير لعناصر الأمن الوطني على سهرهم الدائم واليقظة على حماية المواطن وخاصة المجهودات الجبارة التي يقومون بيها في إطار محاربة الإتجار بالمخدرات ..
جزاكم الله خيرا يا أمننا الساهر علينا المزيد من النجاحات إن شاء الله..
نشكر الامن على المجهودات التي يقوم بها لتطهير البلاد من بائعي السموم القاتلة للمواطنين ..
الشكر موصول لكل فراد الأمن الوطني واصلوا تنقية المجتمع من العفن والمجرمين..
يجب محاربة زرع القنب الهندي بصفة نهائية لانه يشكل خطر على الجيل الصاعد ..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا من الفتن وكيد الكائدين..
تحية لرجال الشرطة النزهاء على واجبهم المهني ..
المغرب شبابه كله يتعاطى المخدرات بشتى أنواعها اللهم احفظهم منها يارب العالمين..
نتمنى تطبيق الحصار وتشديده على مروجي المخدرات ومحاكمتهم..
من بين اسباب ضياع الشباب المخدرات وخصوصا في الوسط المدرسي..
اللهم اهدي شبابنا واعفوا عنهم..
يجب معاقبة كل من يتعاطى المخدرات بشتى أنواعها..