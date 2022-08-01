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السيارات الطائرة” ستبدأ في الإقلاع خلال أسابيع

2022-08-01 / 09:30
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هبة بريس _ وكالات

حددت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم 15 يونيو باعتباره الموعد المناسب لإقلاع سيارات طائرة من نوع “سيوتش بليد” بشكل آمن في منطقة بورتلاند بولاية أوريغون.

وقال سام بوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة سامسون، إنه متحمس للوصول إلى هذا الانجاز بعد 14 عاماً من العمل المتواصل في مشروع السيارة الطائرة.

وأضاف بوسفيلد أن مرحلة الاختبار قد انتهت مشيراً إلى أن الشركة في مرحلة البحث والتطوير.

وأوضح بوسفيلد، وهو مهندس معماري تحول إلى مخترع، أنه كان يحلم ويرسم السيارات الطائرة منذ روضة الأطفال، وقال إنه لا يتذكر وقتاً لم يكن فيه مفهوم السيارة الطائرة يثير اهتمامه أو يثيره.

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تعليق واحد

  1. العولمة في الغرب تتطور بسرعة اين نحن العرب من هذا اخاف ان يبتعد الركب عنا ونبقى في الديل

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