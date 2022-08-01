تدوم 5 أيام … قائد الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة إلى المغرب

هبة بريس

بدأ قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب، يلتقي خلالها مع كبار مسؤولي الشرطة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني.

وسيبحث قائد الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين المغاربة “تعزيز التعاون العملياتي، والاستخباري، والتحقيقي، بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين وأجهزتهما الشرطية”، بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ومن المقرر أن يزور شبتاي أيضا عددا من مراكز الشرطة والأمن في المغرب، خلال زيارته التي تستمر 5 أيام.

وهذه هي الزيارة الأولى لقائد شرطة إسرائيلي إلى المغرب

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