تدوم 5 أيام … قائد الشرطة الإسرائيلية يبدأ زيارة إلى المغرب

2022-08-01 / 09:10
0
هبة بريس

بدأ قائد الشرطة الإسرائيلية يعقوب (كوبي) شبتاي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى المغرب، يلتقي خلالها مع كبار مسؤولي الشرطة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني.

وسيبحث قائد الشرطة الإسرائيلية مع المسؤولين المغاربة “تعزيز التعاون العملياتي، والاستخباري، والتحقيقي، بهدف تعزيز العلاقة بين البلدين وأجهزتهما الشرطية”، بحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

ومن المقرر أن يزور شبتاي أيضا عددا من مراكز الشرطة والأمن في المغرب، خلال زيارته التي تستمر 5 أيام.

وهذه هي الزيارة الأولى لقائد شرطة إسرائيلي إلى المغرب

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الإثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-08-01 / 09:01
Photo of تفتيش روتيني يحبط عملية تهريب مسدس بميناء طنجة المتوسط

تفتيش روتيني يحبط عملية تهريب مسدس بميناء طنجة المتوسط

2022-07-31 / 20:45
Photo of طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة 4 أيام

طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة…

2022-07-31 / 18:39
Photo of تسجيل 219 اصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات خلال ال24 ساعة بالمغرب

تسجيل 219 اصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات خلال ال24…

2022-07-31 / 18:24
Photo of مجلس يدعو إلى إرساء معالجة إعلامية منصفة للرياضة النسائية

مجلس يدعو إلى إرساء معالجة إعلامية منصفة للرياضة النسائية

2022-07-31 / 17:39
Photo of موجة حر مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة

موجة حر مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة

2022-07-31 / 14:23
Photo of تهجم على مغاربة خلال احتفالهم بعيد العرش.. اعتقال زكرياء مومني بكندا

تهجم على مغاربة خلال احتفالهم بعيد العرش.. اعتقال زكرياء…

2022-07-31 / 12:34
Photo of جرسيف ..غياب قائد هوارة يعرقل مصالح الساكنة وعامل الإقليم يتفرج

جرسيف ..غياب قائد هوارة يعرقل مصالح الساكنة وعامل الإقليم…

2022-07-31 / 09:46
Photo of طقس الأحد… أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد… أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-31 / 09:08
Photo of الملك محمد السادس : المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة كورونا “بطريقة فريدة”

الملك محمد السادس : المغرب تمكن من تدبير تأثير…

2022-07-30 / 22:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق