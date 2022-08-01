طقس الإثنين .. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يبقى الطقس حارا بكل من منطقة سوس والسهول الواقعة غرب الأطلس والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية.

ويرتقب أن تتشكل كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل، فضلا عن سقوط قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد متفرق كذلك فوق مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة والريف والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

ويرتقب أن تتشكل كتل ضبابية أو قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل، فضلا عن سقوط قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد متفرق كذلك فوق مرتفعات الأطلس ومناطقه المجاورة والريف والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 27 و33 درجة بكل من السايس والريف والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية ومحليا بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 22 و27 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فلن يطرأ عليها أي تغيير يذكر.

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