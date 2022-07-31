الهند تسجل أول وفاة بجدري القردة

2022-07-31 / 23:20
0
هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة Indian Express عن أول وفاة محتملة لرجل ثبتت إصابته بجدري القردة، بعد موته في مستشفى بالهند.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن فينا جورج، رئيسة قسم الصحة بولاية كيرالا، توفي الرجل البالغ من العمر 22 عاما يوم السبت، بعد أيام من عودته من الإمارات. ويشار إلى أنه تم تشخيص إصابته بجدري القردة أثناء تواجده في الخارج.

وأضافت جورج أن “الشاب لم تظهر عليه أي أعراض لجدري القردة. وتم نقله إلى المستشفى بسبب أعراض التهاب الدماغ.. تسلم أقاربه نتيجة الاختبار فقط يوم السبت. وسيتم التحقيق في أسباب الوفاة.. لأن معدل الوفيات بسبب جدري القردة منخفض للغاية”.

وتم دفن الرجل وفقا لقواعد دفن ضحايا جدري القردة. ويخضع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به في الفترة السابقة للمراقبة، وذكرت الصحيفة أن هناك أربع حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في الهند حتى الآن.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس وزراء كوسوفو يتهم فوتشيتش بإثارة التوتر شمال الإقليم

رئيس وزراء كوسوفو يتهم فوتشيتش بإثارة التوتر شمال الإقليم

2022-07-31 / 22:50
Photo of وزارة الدفاع الصربية تنفي دخول قواتها أراضي كوسوفو

وزارة الدفاع الصربية تنفي دخول قواتها أراضي كوسوفو

2022-07-31 / 21:09
Photo of ما قصة منح عائلة بن لادن أموالا لولي عهد بريطانيا؟

ما قصة منح عائلة بن لادن أموالا لولي عهد…

2022-07-31 / 20:03
Photo of المضيق..السلطات تغلق مطاعم لاتحترم شروط السلامة الصحية

المضيق..السلطات تغلق مطاعم لاتحترم شروط السلامة الصحية

2022-07-31 / 18:19
Photo of رغم نفي الجزائر وجود قرار رسمي باستئناف التبادل التجاري مع إسبانيا..الأخيرة تعلق

رغم نفي الجزائر وجود قرار رسمي باستئناف التبادل التجاري…

2022-07-31 / 16:24
Photo of وفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس

وفاة الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس

2022-07-31 / 15:47
Photo of إسبانيا.. موجة الحر أودت بحياة 2064 شخصا

إسبانيا.. موجة الحر أودت بحياة 2064 شخصا

2022-07-31 / 15:15
Photo of بوابة الأردن”.. إعلان إسرائيلي مهم بعد 28 عاما

بوابة الأردن”.. إعلان إسرائيلي مهم بعد 28 عاما

2022-07-31 / 15:03
Photo of اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

2022-07-31 / 14:36
Photo of مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية مصاب بكوفيد-19

مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية مصاب بكوفيد-19

2022-07-31 / 14:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق