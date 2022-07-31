الهند تسجل أول وفاة بجدري القردة

هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة Indian Express عن أول وفاة محتملة لرجل ثبتت إصابته بجدري القردة، بعد موته في مستشفى بالهند.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن فينا جورج، رئيسة قسم الصحة بولاية كيرالا، توفي الرجل البالغ من العمر 22 عاما يوم السبت، بعد أيام من عودته من الإمارات. ويشار إلى أنه تم تشخيص إصابته بجدري القردة أثناء تواجده في الخارج.

وأضافت جورج أن “الشاب لم تظهر عليه أي أعراض لجدري القردة. وتم نقله إلى المستشفى بسبب أعراض التهاب الدماغ.. تسلم أقاربه نتيجة الاختبار فقط يوم السبت. وسيتم التحقيق في أسباب الوفاة.. لأن معدل الوفيات بسبب جدري القردة منخفض للغاية”.

وتم دفن الرجل وفقا لقواعد دفن ضحايا جدري القردة. ويخضع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به في الفترة السابقة للمراقبة، وذكرت الصحيفة أن هناك أربع حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في الهند حتى الآن.

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